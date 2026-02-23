Desmantelado un punto de venta de drogas en el barrio del Raval de Barcelona con 2 detenidos

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, en un operativo conjunto con la Guàrdia Urbana (GUB) de Barcelona, detuvieron el pasado viernes a 2 personas tras desmantelar un punto de venta de drogas ubicado en la calle Sant Pacià, en el barrio del Raval.

El operativo, que se llevó a cabo a las 12.00 horas y contó con la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC), el Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), efectivos de la Unidad de Investigación de Salud Pública y media docena de agentes de la GUB, permitió intervenir crack, heroína y cocaína, informan los Mossos en un comunicado.

Además, se incautaron herramientas de manipulación, dosificación y consumo de drogas, así como dinero en efectivo, si bien la propiedad fue recuperada y entregada a su titular.