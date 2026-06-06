Desmantelan un centro logístico de hachís con más de 9 toneladas en Ulldecona (Tarragona)

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de hachís que operaba desde diversos puntos de Catalunya y mantenía conexiones activas con organizaciones criminales de Andalucía, tras un operativo en tres fases, entre noviembre del pasado año y este mes de mayo, con 10 personas detenidas (9 hombres y una mujer de entre 24 y 52 años) y un centro logístico desmantelado con más de 9 toneladas de hachís.

Según han explicado los Mossos en un comunicado este sábado, esta nave se trata del centro logístico "más grande" localizado hasta ahora en Catalunya, con el hachís escondido debajo de una gran cantidad de cajas metálicas.

La investigación se inició en noviembre de 2025 a raíz de un aviso recibido por una dotación de tráfico sobre un vehículo accidentado en circunstancias sospechosas en una zona de Ulldecona, donde localizaron un vehículo con daños compatibles con una colisión y diversos impactos de bala.

Los agentes desplazados a la zona detectaron la nave industrial que servía de centro logístico y se activó un dispositivo policial de cierre porque se sospechaba que podía haber personas escondidas.

Los agentes localizaron una furgoneta accidentada y abandonada en un camino cercano y detuvieron a 4 personas, y los investigadores dieron inicio a la investigación bajo la hipótesis de que detrás de los vehículos accidentados había un 'narcoasalto' perpetrado por un grupo que pretendía sustraer la droga escondida.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

El transcurso de la investigación permitió identificar un entramado criminal especializado en la gestión, almacenaje y distribución de grandes cantidades de hachís.

El método de ocultación "inédito" consistía en la utilización de cajas de hierro soldadas a medida para contener las tabletas de hachís, con la finalidad de pasar desapercibidas en posibles controles policiales y, para poder extraer la droga, fue necesaria la actuación de los Bombers.

Los agentes también confirmaron que 3.000 kilogramos adicionales ya habían sido trasladados previamente, hecho que confirma la "gran capacidad operativa del grupo".

En una segunda fase se detuvo a dos investigados más y se efectuaron registros en otra nave de Ulldecona y un domicilio de la Ràpita (Tarragona) y, en una última fase este mayo, se realizó un dispositivo simultáneo en Fuengirola (Málaga), Sabadell (Barcelona) y Ulldecona, con la participación coordinada de la Policía Nacional, lo que permitió identificar a nuevos miembros del grupo, uno establecido en Fuengirola y diversos en Sabadell.