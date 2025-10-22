Desmantelan una plantación de marihuana oculta tras una estantería en Ripollet (Barcelona)

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres hombres por presunto tráfico de drogas tras desmantelar una plantación de marihuana que estaba en una nave oculta tras una estantería de zapatos en Ripollet (Barcelona), informan en un comunicado.

La primera entrada y registro se realizó el 14 de octubre en dos naves con una detención en cada una de ellas; en una se localizaron 375 plantas de un metro de altura, y en la otra estaba la infraestructura instalada para albergar una plantación.

En ambos casos la luz estaba conectada de forma ilícita a la red general con una cantidad defraudada de 86.000 euros, y tras detener a una tercera persona implicada y declarar en sede judicial, todos ellos quedaron en libertad.