Desmantelan varios pisos de cultivo 'indoor' de marihuana en Sant Pol (Barcelona) y Lloret (Girona)

Agentes de la Policía Nacional y Mossos d'Esquadra en un operativo conjunto para desmantelar varios pisos dedicados al cultivo 'indoor' de marihuana - POLICÍA NACIONAL

GIRONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han desmantelado diversas viviendas dedicadas al cultivo 'indoor' de marihuana en Sant Pol de Mar (Barcelona) y Lloret de Mar (Girona), en cuyo operativo se han localizado 691 plantas y se han detenido a seis personas por su presunta vinculación.

Las viviendas, de tipo unifamiliar de lujo, estaban ubicadas en diversas urbanizaciones de ambos municipios y se utilizaban íntegramente para la plantación de marihuana, para el cultivo de la cual se conectaban ilegalmente a la red eléctrica, con un fraude que asciende a 53.395 euros, informan los mossos en un comunicado este jueves.

Además de la marihuana, también se intervinieron seis vehículos -uno de ellos robado de Alemania- y diversa documentación falsa, y de los seis detenidos, cinco están investigados por delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y defraudación eléctrico, mientras que el sexto se le relación por apropiación indebida del vehículo y falsedad documental.