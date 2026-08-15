Detenidas 6 personas en Barcelona en un dispositivo contra el robo de cadenas y pulseras

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
BARCELONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los Mossos d'Esquadra han detenido a 6 personas en Barcelona en el marco de un dispositivo Kanpai Càtena contra el robo de cadenas, dirigido a robos con violencia e intimidación mediante tirones de cadenas, pulseras y otros accesorios, informan en un mensaje en 'X' este sábado, recogido por Europa Press.
Los detenidos acumulaban 208 antecedentes policiales y el dispositivo se llevó a cabo esta semana en diferentes distritos de Barcelona, según han informado fuentes de los Mossos a Europa Press.
Además, los agentes han denunciado a 2 personas con 6 antecedentes y han identificado a 52 con 888 antecedentes.