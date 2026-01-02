Detenidas 4 personas en Lleida por efectuar disparos al aire con un arma de fogueo

Archivo - Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

LLEIDA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 18 y el 29 de diciembre a 4 hombres de entre 22 y 26 años como presuntos autores de un delito contra el orden público y simulación de delitos por efectuar diversos disparos al aire con un arma de fogueo, según ha informado la policía en un comunicado este viernes.

Las detenciones son resultado de un investigación que se inició el 5 de diciembre, después de que un numeroso grupo de personas amenazara a unos vecinos sobre las 00.00 horas en el barrio de La Mariola de Lleida y efectuaran diversos disparos al aire con un arma de fogueo, sin que se produjeran heridos.

Después, huyeron del lugar en diversos vehículos a gran velocidad, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos, pero la policía recuperó uno de los coches implicados abandonado en Montoliu (Lleida), que fue denunciado como robado horas más tarde en Tarragona.

Las gestiones de la Unidad de Investigación de Mossos de Lleida permitió identificar a 4 hombres y 3 vehículos presuntamente implicados en los disturbios.

Finalmente, los días 18 y 29 de diciembre detuvieron en Lleida a 4 de los implicados; uno de ellos también está investigado por una simulación de delito por denunciar falsamente la sustracción del vehículo hallado en Montoliu, con la intención de entorpecer la investigación, y su mujer también está denunciada por estos hechos.

Los detenidos --los 4 tienen antecedentes-- han quedado en libertad tras declarar en la comisaría de Mossos de Lleida, con la obligatoriedad de presentarse ante el juez cuando sean requeridos.