Detenidas tres personas por dirigir un punto de venta de drogas en un piso de Figueres (Girona)

Drogas interceptadas durante la entrada - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado martes a dos hombres, de 41 y 51 años, y a una mujer de 45 años por dirigir un punto de venta de drogas en un domicilio de Figueres (Girona).

La investigación, que empezó el pasado mes de abril por sospechas de que podía ser un lugar de compraventa reiterada de sustancias, acabó con la entrada y registro de los agentes el pasado martes, donde identificaron a los sospechosos, informa la policía catalana en un comunicado.

También se intervinieron 210 gramos de cogollos de marihuana, 19 gramos de cocaína, 13 gramos de hachís, 0,7 gramos de heroína, 3 básculas de precisión y 4 pipas para fumar crack, por lo que los tres individuos fueron detenidos por un presunto delito contra la salud pública y tráfico de drogas.