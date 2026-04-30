Un detenido y 1.000 plantas de marihuana incautadas en una casa de Lloret (Girona)

Plantación de marihuana desmantelada en Lloret de Mar (Girona) - MOSSOS

GIRONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron el martes, 28 de abril, a un joven de 24 años en Lloret de Mar (Girona) como presunto autor de un delito contra la salud pública, defraudación del fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas y se incautaron de 1.000 plantas de marihuana, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este jueves.

La investigación se inició en febrero, cuando los agentes tuvieron sospechas de la posible existencia de una plantación de marihuana en el interior de una vivienda situada en la urbanización de 'El Pinars' y, tras varias indagaciones, el pasado martes efectuaron una entrada y registro, en el que localizaron 1.000 plantas en diversos estados de crecimiento.

También se localizaron 400 gramos de cogollos de marihuana y dos armas: una de fuego con 14 cartuchos de 9 milímetros y con un silenciador y otra de tipo detonadora.

Además del decomiso de las plantas y de desmantelar la infraestructura para el cultivo, con la incautación de ventiladores, extractores, filtros y aires acondicionados, también comprobaron que la casa tenía pinchada la luz y que, según los datos de la compañía eléctrica, el perjuicio causado ascendería a 56.272 euros.

Los mossos procedieron a la detención del joven y denunciaron al propietario del inmueble, un hombre de 77 años, que tenía los contratos de los servicios a su nombre.