Detenido el autor de disparar a otro hombre ante un bar de la Rambla de Prim de Barcelona en agosto

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles al presunto autor de disparar con un arma y herir a un hombre en el exterior de un bar ubicado en la Rambla de Prim, en el distrito de Sant Martí de Barcelona, el pasado 29 de agosto, informan fuentes policiales a Europa Press.

En el operativo para detener al autor se localizaron diversas armas de fuego, y también se detuvo a una segunda persona relacionada con lo ocurrido.

Los hechos sucedieron cerca de las 21.30 horas en un bar de la Rambla de Prim, y la víctima trabajaba en el establecimiento y recibió al menos un disparo de un cliente con el que estaba discutiendo.

El caso está bajo secreto de sumario y lo está investigando la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Barcelona.

Finalmente, está previsto que los detenidos pasen este viernes a disposición judicial.