Detenido en Barcelona un presunto fugitivo de República Dominicana buscado por asesinato

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un fugitivo de República Dominicana buscado por su presunta relación con un asesinato en el país caribeño, quien supuestamente huyó después hacia España.

Al detenido le constaba una Orden Internacional de Detención (OID) por un suceso al que se enfrenta a 30 años de prisión y del que está a la espera a ser extraditado, informa la Policía Nacional en un comunicado este miércoles.

Al arrestado se le acusa de presuntamente disparar "a sangre fría" a dos personas, llegando a matar a una de las víctimas, y dejando a la otra en estado crítico.