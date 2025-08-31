Detenido un camionero en l'Aldea (Tarragona) por conducir bebido e invadiendo carriles en la AP-7

TARRAGONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este sábado por la tarde en l'Aldea (Tarragona) a un camionero de 47 años que conducía por la AP-7 multiplicando por 9 el límite de alcoholemia (0,15 mg/l por aire expirado para conductores profesionales) e invadiendo todos los carriles de la autopista.

Una conductora avisó al 112 hacia las 16 horas de que vio un camión conduciendo en zigzag por la AP-7 en el punto kilométrico 282, a la altura de L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona), informan los Mossos este domingo.

Dos patrullas encapsularon al camión, que terminó deteniéndose cerca de l'Aldea, donde detuvieron a su conductor por conducir bajo los efectos del alcohol tras hacerle una prueba de alcoholemia, en la que dio 1,35 mg/l por aire expirado.