Detenido un conductor por circular a 182 km/h por la N-260 en la Cerdanya (Girona)

Coche del detenido - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este domingo a un conductor de 26 años por circular a 182 kilómetros por hora por la N-260 a su paso por la Cerdanya (Girona), un tramo con una velocidad máxima permitida de 80 km/h, según han informado este lunes mediante un comunicado.

Los hechos ocurrieron durante un control de velocidad situado en el punto kilométrico 181 de la vía, en el municipio de Guils de Cerdanya (Girona), cuando los agentes detectaron al vehículo circulando a 182 km/h.

La policía detuvo al conductor por un presunto delito contra la seguridad vial y pasó este lunes a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Puigcerdà.