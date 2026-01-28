El detenido por un crimen en Castelldefels (Barcelona) ingresa en un centro de menores

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El menor de 16 años detenido este lunes en el Aeropuerto de Barcelona como presunto autor de la muerte violenta de un hombre en Castelldefels (Barcelona) en julio de 2025, ha ingresado en un centro de menores, ha informado en un comunicado Vosseler Abogados como representante legal de su familia.

Como ha avanzado 'Crónica Global', después de que los Mossos d'Esquadra lo detuvieran, el menor pasó a disposición de la Fiscalía de Menores, que acordó su internamiento cautelar.

En este sentido, desde el despacho consideran que "no concurren los requisitos legales íntegros" para la adopción de dicha medida, que recurrirán, alegando que el menor, que no tiene antecedentes, fue agredido previamente por dos adultos.

Sostienen que actuó "en legítima defensa", cuando se encontraba en el suelo, que usó un abrebotellas --el único objeto que tenía a su alcance en ese momento--, y que la herida que le causó a la víctima fue en la pierna, una zona no vital, por lo que el resultado de muerte fue fortuito y no pretendido.

Sobre el hecho de que abandonada el país, aseguran que viajó fuera de España para realizar una visita familia programada y que fue allí cuando se enteró de que la víctima había fallecido, por lo que, tras ser asesorado legalmente, y en comunicación con su familia, Fiscalía de Menores y Mossos, se entregó voluntariamente ante las autoridades.