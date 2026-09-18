Un detenido tras desmantelarse una plantación de marihuana con 1.593 plantas en Cistella (Girona)

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

GIRONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo el pasado 9 de septiembre a un hombre de 84 años una plantación de marihuana con 1.593 plantas cultivada en exterior situada en Cistella (Girona), además de 2 kilos de cogollos, y se investiga a otro hombre, de 75 años, por su presunta relación con los hechos, informa la Benemérita en un comunicado este viernes.

La plantación se ubicaba en los terrenos aledaños en una masía, situada en una zona boscosa y de difícil acceso, en la que se habían llevado a cabo trabajos de acondicionamiento del terreno mediante la tala "indiscriminada" de ejemplares de pino, con el objetivo de crear un espacio adecuado para el cultivo de las plantas de cannabis.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Figueres (Girona).