Detenido en la estación de Barcelona Nord por llevar una maleta con un 1 kg de metanfetamina

BARCELONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en la estación de Barcelona Nord cuando trataba de coger un bus con destino París con una maleta que contenía 1 kilogramo de metanfetamina de alta pureza.

También llevaba dos machetes y 1.025 euros en efectivos dentro de la maleta de "grandes dimensiones", según ha informado la policía este jueves en un comunicado.

Así, el detenido trataba de coger un bus cuando los agentes decidieron comprobar el contenido de la maleta al sospechar de su actitud en un control del Plan de Protección Antiterrorista.

El hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas), siendo puesto a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su ingreso en prisión.

A consecuencia de la intervención se ha abierto una investigación a nivel internacional, por lo que no se descartan nuevas detenciones.