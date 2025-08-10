Detenido el gerente de una empresa de Malgrat (Barcelona) con trabajadores ilegales

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido al gerente de una empresa de gestión de residuos de Malgrat de Mar (Barcelona) que presuntamente tenía trabajadores ilegales.

"Los explotaba laboralmente aprovechando su situación de vulnerabilidad", según un comunicado de Mossos de este domingo.

Los trabajadores "cobraban menos de lo que constaba en el contrato, trabajaban más horas y no tenían días de fiesta".