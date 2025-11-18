Detenido el hijo de la mujer muerta tras caer de un balcón en L'Hospitalet (Barcelona)

Imagen de archivo - Un agente de la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) - Archivo

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha detenido al hijo de la mujer que murió la madrugada de este martes en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), después de que esta cayera por un balcón, informan los Mossos d'Esquadra en un tuit de este martes, recogido por Europa Press.

Agentes de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra de la DIC de la Regió Metropolitana Sud han abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte de la mujer.

Hacia las 00.15 horas los Mossos fueron alertados de la localización del cuerpo de una mujer en la vía pública que presentaba signos de violencia: hasta el lugar se desplazaron Mossos, Guàrdia Urbana de la localidad y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) pero la mujer acabó falleciendo.

En el lugar de los hechos también se localizó a un hombre de 54 años, que quedó detenido por la Guàrdia Urbana por su presunta relación con los hechos investigados.

Los Mossos investigan los hechos como un caso de violencia doméstica, "ya que el detenido es el hijo de la víctima", y la autoridad judicial ha decretado el secreto de las actuaciones.