Detenido un hombre por 16 robos con fuerza en casas habitadas del barrio del Carmel de Barcelona

Archivo - Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 37 años como presunto autor de 16 robos con fuerza en casa habitada --5 de ellos en grado de tentativa--, un robo violento en un domicilio y otro en la vía pública, un hurto y una estafa con tarjeta de crédito entre el 11 de septiembre y el 30 de octubre en el barrio barcelonés del Carmel, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este lunes.

Los investigadores identificaron al sospechoso por las cámaras de seguridad --al que ya conocían por acumular 19 antecedentes--, pero se encontraron con dificultades para localizarlo porque cambiaba de domicilio, aprovechando la cobertura de conocidos que residían en pisos con ocupación delincuencial para pernoctar.

Ante la actividad delincuencial "frenética" del sospechoso, agentes de la Unidad de Investigación (UI), Seguridad Ciudadana y de paisano de la comisaría de Horta-Guinardó llevaron a cabo un dispositivo para localizarlo.

El pasado jueves, 30 de octubre, cuando regresaba de cometer dos robos, fue detenido en la calle Sigüenza en un operativo en el que también participó el Área Regional de Recursos Operativos (ARRO).

El ahora detenido accedía a los domicilios escalando, en algunos casos descalzo, y aprovechaba pasa sustraer joyas, objetos de valor, teléfonos móviles y otros dispositivos tecnológicos, además de dinero en efectivo; en total se hizo con 6.000 euros en metálico.