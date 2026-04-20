Detenido un hombre de 24 años en Lleida por presunta agresión sexual y robo con violencia

LLEIDA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 24 años fue detenido este sábado en Lleida como presunto autor de un delito de agresión sexual y robo con violencia, según confirman fuentes de la Guàrdia Urbana del municipio a Europa Press este lunes y ha avanzado 'La Mañana'.

Los hechos sucedieron sobre las 13.30 horas cuando agentes locales detuvieron al hombre, que presuntamente había robado a la mujer y la agredió sexualmente durante el hurto.

El mismo diario indica que el autor intentó huir sin éxito.