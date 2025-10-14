Detenido un hombre de 27 años en Arbeca (Lleida) por robar en seis casas y dos almacenes en agosto

LLEIDA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el viernes a un hombre de 27 años por presuntamente robar en seis domicilios y dos almacenes en Arbeca (Lleida) en agosto, informan en un comunicado este martes.

La madrugada del 4 al 5 de agosto se produjeron los dos hechos iniciales y se repitieron casos similares hasta el pasado 3 de octubre, cuando se produjo el último, y los investigadores apuntaron a la relación del presunto autor con la población, ya que muchas de las casas eran de gente mayor que no residía en ellas o segundas residencias.

En el interior de las casas robaba todo tipo de objetos, aunque no fueran de valor, y a mediados de septiembre, en uno de los robos, los denunciantes aportaron imágenes, por lo que una patrulla que realizaba controles preventivos de chatarra le identificaron, fue arrestado y pasó a disposición judicial este sábado.