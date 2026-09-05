Detenido un hombre de 42 años por agredir a su pareja en Aitona (Lleida)

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este viernes a un hombre de 42 años por presuntamente agredir a su pareja en Aitona (Lleida), causándole heridas por las que está hospitalizada en la UCI del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, aunque no se teme por su vida, ha podido saber Europa Press.

Según ha avanzado el 'Segre' los hechos se han producido la madrugada de este viernes.

En un primer momento, la mujer fue trasladada al CAP de Aitona y de allí fue derivada al hospital por la gravedad de sus heridas, por lo cual se avisó a los Mossos d'Esquadra, tal como marca el protocolo, e iniciaron una investigación para localizar al autor, detenido unas horas más tarde.