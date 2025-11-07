Detenido un hombre de 42 años por apuñalar 2 veces a su madre en el distrito de Sants de Barcelona

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 42 años por presuntamente apuñalar dos veces --en el abdomen y en la pierna-- a su madre de 75 el pasado 1 de noviembre en el distrito de Sants de Barcelona, confirman fuentes de la policía catalana a Europa Press este viernes.

Los agentes que acudieron al piso le hicieron un torniquete en la pierna para evitar que se desangrara y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) la trasladó al hospital, y ahora permanece en estado estable.

Las mismas fuentes confirman que el detenido tenía 31 antecedentes, muchos de ellos relacionados con delitos por maltrato en el ámbito del hogar.

Según ha avanzado 'ElCaso', el agresor ingresó en un centro psiquiátrico unas horas antes del mismo día de los hechos, le dieron el alta por la tarde y fue al domicilio familiar para atacar a su madre.

Finalmente, fue arrestado acusado de una tentativa de homicidio dentro del ámbito de violencia doméstica.