Detenido un hombre por hacerse pasar por trabajador de una entidad bancaria y estafar 25.000 euros

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado martes en Manlleu (Barcelona) al presunto autor de dos delitos de estafa por hacerse pasar por un trabajador de una entidad bancaria y estafar 25.000 euros a dos víctimas de 90 y 67 años, han informado este sábado a través de un comunicado.

El estafador, de 18 años, se ganaba la confianza de las víctimas mediante llamadas telefónicas y aprovechaba las visitas a sus casas, ambas en el distrito de Sant Martí (Barcelona), para sustraer tarjetas de crédito y, en una ocasión, joyas de una de ellas, explica el cuerpo policial.

Después de la investigación, el presunto autor fue detenido en su domicilio por los agentes, que intervinieron tarjetas de crédito a nombre de diferentes personas, 1.520 euros, joyas, un inhibidor de frecuencias y una pistola de aire comprimido.