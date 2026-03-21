Detenido un hombre por quemar un piso con una mujer dentro en les Franqueses del Vallès (Barcelona)

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por provocar un incendio en un piso con una mujer dentro en les Franqueses del Vallès (Barcelona) este viernes por la noche, sin causar heridos, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

El hombre intentó huir del lugar de los hechos por un balcón antes de ser detenido, explican las mismas fuentes.

Bombers recibió el aviso a las 23.32 horas y desplazó 6 dotaciones hasta el lugar de los hechos, donde no encontraron a nadie en el interior del piso ni en el resto del bloque, que había sido evacuado por los propios vecinos antes de la llegada de los bomberos, que apagaron definitivamente el incendio sobre la medianoche.