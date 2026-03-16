Detenido un hombre en Sabadell (Barcelona) por estafar a ancianos con el método del falso mecánico

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BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves en Sabadell (Barcelona) a un hombre de 20 años por presuntamente estafar a personas mayores con el método del falso mecánico, según han informado este lunes en un comunicado.

El detenido actuaba junto a otro hombre: uno de ellos paraba a los conductores alertándoles de un supuesto problema en el coche y el otro se presentaba como mecánico, fingiendo reparar el vehículo para dar credibilidad al engaño.

El pasado jueves, ambos convencieron a un hombre mayor de que su coche tenía una avería grave y le pidieron 900 euros por la falsa reparación; el hombre, como no llevaba dinero en efectivo, se dirigió a una oficina bancaria para retirarlo.

Allí explicó lo ocurrido a una trabajadora, que alertó a la policía, por lo que agentes del grupo de paisano Fura se desplazaron a la zona y localizaron a los sospechosos de la zona pocos minutos después.

Los agentes identificaron a un hombre con las manos manchadas de grasa que coincidía con la descripción facilitada por la víctima y, tras comprobar que tenía antecedentes por estafas con el mismo método, lo detuvieron por un presunto delito de estafa en grado de tentativa.