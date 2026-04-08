Detenido 'in fraganti' un ladrón que quería entrar a robar en una casa en Roses (Girona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 5 de abril en Roses (Girona) a un hombre de 34 que fue sorprendido 'in fraganti' cuando presuntamente intentaba robar dentro de un domicilio, informan en un comunicado este miércoles.

Los hechos sucedieron de madrugada en una casa de la avenida de la Illeta cuando una patrulla de paisano localizó una furgoneta que podía estar relacionada con hechos ilícitos.

Poco después escucharon golpes fuertes que venían de la parte trasera de una casa y al llegar vieron a un hombre forzando la persiana, por lo que intentaron atrapar al ladrón, pero tras empujar a los agentes huyó saltando al canal de agua.

A pesar de su intento, el hombre volvió nadando y los mossos le ayudaron a subir, y tras identificarlo, fue detenido.

El hombre no tenía antecedentes y ha pasado a disposición judicial en Figueres (Girona).