Detenido un joven de 18 años por tocamientos a dos menores durante las fiestas de Girona

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d’Esquadra es la policía autonómica de Cataluña, siendo parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, refundada como cuerpo policial con com - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este sábado a un joven de 18 años por dos presuntas agresiones sexuales sin penetración, al haberse refregado y realizado tocamientos a dos jóvenes en las fiestas de Girona, informan fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado el 'Diari de Girona', los hechos sucedieron cerca de las 23.30 horas cuando tres adolescentes de 14 años se encontraban en la zona donde están las atracciones consideradas más grandes, cuando un grupo de jóvenes se acercaron a ellas.

Uno de ellos se dirigió a dos de las chicas y se produjeron los hechos que posteriormente denunciaron en el espacio policial que comparten Policía Municipal y mossos, por lo que pudieron identificar y detener al presunto autor.