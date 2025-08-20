Detenido un joven por agresión sexual y exhibicionismo durante la Festa Major de Olost (Barcelona)

Archivo - Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un joven de 24 años como presunto autor de un delito de exhibicionismo y otro de agresión sexual durante la Festa Major de Olost (Barcelona), han informado fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del domingo, 17 de agosto, después de que el joven exhibiese su miembro ante varias chicas y tocara a una de ellas, según fuentes conocedoras.

Los mossos localizaron pasadas las 5.00 horas a este joven, sobre el que no constan antecedentes, y procedieron a su arresto.

En un comunicado conjunto este miércoles, el Consorci del Lluçanès y todos los ayuntamientos que forman parte del mismo han expresado su "rechazo absoluto" a cualquier forma de violencia machista, agresión y acoso sexual y han hecho un llamamiento a la tolerancia cero ante estos comportamientos.

"Condenamos firmemente cualquier acto que cause daños físicos, sexuales o psicológicos a nuestra ciudadanía. Nuestras fiestas mayores deben ser espacios seguros y de convivencia donde todo el mundo pueda disfrutar sin sufrir intimidaciones y violencia", reza el texto difundido en 'X' y recogido por Europa Press.