Detenido un ladrón multirreincidente por un robo con fuerza en un bar de Guissona (Lleida)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves en Guissona (Lleida) a un hombre de 26 años, que acumulaba más de 10 antecedentes por delitos contra el patrimonio, por un presunto robo con fuerza en un bar de la plaza Bisbe Benlloch, informan en un comunicado este lunes.

Los hechos sucedieron sobre las 03.10 horas del pasado miércoles, cuando se activó la alarma y diversas dotaciones comprobaron que la ventana se había roto con una piedra y que se habían llevado la caja registradora.

Los agentes iniciaron una investigación y fue el jueves sobre las 11.30 cuando fue localizado y detenido, y posteriormente pasó a disposición judicial, si bien los mossos mantienen abierta la investigación porque no se descarta que esté implicado con otros delitos contra el patrimonio.