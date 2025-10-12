Detenido el lunes en Granollers (Barcelona) a un hombre reclamado por Francia por una agresión

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d’Esquadra es la policía autonómica de Cataluña, siendo parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, refundada como cuerpo policial con com - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes hacia la 1 de la madrugada en el punto kilométrico 132 de la AP-7, a la altura de Granollers (Barcelona), a un hombre con una orden de internacional de detención de Francia por una agresión en Cannes en diciembre de 2024.

La víctima fue encontrada desnuda y gravemente herida en la calle, y continúa hospitalizada, informan los Mossos d'Esquadra este domingo a Europa Press.

Al detenido se le atribuye pertenencia a organización criminal y tentativa de homicidio por la agresión, de 20 de diciembre de 2024.