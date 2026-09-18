Detenido un menor de 17 años por su presunta relación con una agresión sexual en Vidreres (Girona)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes por la tarde a un menor de 17 años por su presunta relación con una agresión sexual a una mujer en Vidreres (Girona) el pasado sábado.

En un comunicado, la policía catalana ha explicado que el detenido ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.

La Divisió de Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra mantiene abierta la investigación.