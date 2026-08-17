Detenido en Mollerussa (Lleida) por abandonar a su amigo, que falleció tras un accidente de tráfico

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un conductor de 34 años, vecino de Mollerussa (Lleida), que sufrió un accidente de tráfico cuando presuntamente circulaba bajo los efectos del alcohol y abandonó a su amigo, que falleció a causa del siniestro.

Fuente de Mossos han confirmado a Europa Press que sobre las 19.49 horas del domingo recibieron un aviso en el que se informaba de un siniestro mortal en el camino del Salt del Duran, en el término municipal de Golmés (Lleida).

Hasta el lugar se desplazaron cuatro patrullas y cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que comprobaron que un vehículo había volcado y se había precipitado dentro del canal d'Urgell.

Fue al retirar el vehículo cuando descubrieron el cadáver de un vecino de Mollerussa, de 42 años y nacionalidad rumana, en el asiento del copiloto.

Las mismas fuentes han explicado que la puerta del conductor estaba abierta, pero que no lo localizaron, por lo que en un primer momento se pensó que podría haber abandonado el vehículo y que estaría por la zona, por lo que se realizó una búsqueda que culminó sin éxito.

Finalmente, el conductor fue localizado sobre las 23.00 horas en su domicilio, con signos de haber sufrido un accidente, pues presentaba dos heridas leves, y fue detenido como presunto autor de los delitos de homicidio por imprudencia grave, omisión del deber de socorro y conducción bajo los efectos del alcohol.