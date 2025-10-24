Detenido un multirreincidente en Lleida por agresión con arma blanca y robo de un patinete

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d’Esquadra es la policía autonómica de Cataluña, siendo parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, refundada como cuerpo policial con com - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 27 años en Lleida con 30 antecedentes por presuntamente agredir con una arma blanca a un individuo al que le robó el patinete eléctrico, informan en un comunicado este viernes.

Los hechos se produjeron el día 8 de octubre cerca de las 18.30 horas cuando un grupo de individuos paró a un hombre que circulaba con patinete, y uno de ellos le amenazó con una arma blanca, le agredió y le robó el vehículo, y después de que la víctima lo intentara recuperar, fue agredido con un cuchillo en el brazo y le robó el móvil.

Los investigadores le identificaron y le detuvieron este jueves, pero la investigación sigue abierta porque no se descarta que esté implicado con otros hechos delictivos, y está previsto que pase a disposición judicial este viernes.