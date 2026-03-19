Detenido un multirreincidente en Lleida tras atracar una gasolinera y amenazar a la dependienta

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves a un hombre de 28 años, un conocido delincuente por sus numerosos antecedentes, por presuntamente asaltar violentamente una gasolinera de la calle Miguel Hernández de Lleida, amenazar a la dependienta y robar el dinero recaudado de la caja, informan en un comunicado.

Los hechos sucedieron el pasado 8 de marzo a las 10.00 horas cuando el hombre entró encapuchado al establecimiento y huyó, lo que obligó a los mossos a activar el dispositivo jaula para cerrar todas las vías por donde podía huir y así localizarlo.

Tras no encontrarlo, se abrió una investigación para localizarlo, ya que estaba monitorizado por los investigadores, y esto ha permitido que esta madrugada se haya efectuado una entrada y registro en un domicilio de la calle Mossèn Salvador y se le ha detenido; finalmente, pasará a disposición judicial este viernes y la investigación sigue abierta por su posible implicación en otros hechos.