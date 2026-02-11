Detenido en Organyà (Lleida) por intentar atropellar a un hombre y matar uno de sus perros

Archivo - Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles pasado en Organyà (Lleida) a un hombre de 47 años por supuestamente intentar atropellar a un hombre y matarle uno de sus perros tras una discusión entre la víctima, que paseaba a sus tres perros atados, y el presunto agresor, que paseaba a sus animales sin atarlos.

Tras esta discusión, el agresor se marchó a su domicilio y regresó con su vehículo, "a alta velocidad", con la intención de atropellar al chico y, cuando la víctima detectó que el vehículo se dirigía hacia él, saltó al margen del camino para evitar el atropello, pero no pudo evitar que el vehículo pasara por encima de sus perros, informa la policía catalana en un comunicado este miércoles.

Como consecuencia, un animal murió en el acto, otro resultó con heridas graves y el tercero, herido leve.

Al no conseguir atropellar al chico, el supuesto agresor dio media vuelta y lo intentó por segunda vez, sin conseguirlo.

A raíz de estos hechos se abrió una investigación que finalizó en la detención del agresor, quien pasó al día siguiente a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de La Seu d'Urgell (Lleida) acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa, lesiones y maltrato animal.