Detenido por su presunta relación con el atropello mortal de un vecino de Soleràs (Lleida) en mayo

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes en Castelldans a un hombre por su presunta relación con el atropello mortal de un vecino 82 años de Soleràs (Lleida) a finales de este mayo, después de que el cuerpo de este fuera hallado el día 17 con un fuerte golpe en la cabeza, informan fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Segre', la policía catalana inició una investigación para determinar las causas de la muerte y no se descartó ninguna posibilidad, pero una de las hipótesis era que se trate de un accidente de tráfico, y en este caso, el conductor se habría dado a la fuga tras el siniestro.

Por ello, los mossos sospechan que el detenido esté vinculado a un delito de homicidio por imprudencia y otro por omisión de socorro, así como uno por obstrucción a la justicia, ya que huyó después del accidente.