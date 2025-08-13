Detenido el presunto autor del atropello múltiple en Granollers (Barcelona) del pasado sábado

Archivo - Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido la madrugada de este miércoles al presunto autor del atropello múltiple en Granollers (Barcelona) del pasado sábado por la noche, han confirmado fuentes del cuerpo a Europa Press.

Según ha avanzado 'Catalunya Informació', la detención se ha producido pocos minutos más tarde de la medianoche y se acusa al detenido de ser el conductor que hirió a ocho peatones en la calle Maria Palau de la localidad barcelonesa, siendo reconocido por algunos vecinos.

El conductor chocó contra una farola en el lugar y el coche perdió entonces el parachoques, pero siguió la marcha.