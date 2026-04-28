Detenido el presunto autor de un robo con fuerza en un edificio en la Bisbal d'Empordà (Girona)

Agujero por donde el presunto ladrón intentó escapar - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra junto a la Policía Local detuvieron el pasado miércoles a un hombre de 32 años como el presunto autor de un robo con fuerza al intentar robar en un edificio en proceso de reforma integral en la Bisbal d'Empordà (Girona).

El individuo, que cuenta con antecedentes, ha sido detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, informan los Mossos d'Esquadra este martes en un comunicado.

Los hechos se produjeron en la noche del pasado miércoles, cuando, al ir a hacer comprobaciones, los agentes vieron los detectores volumétricos arrancados del sistema de alarma, pese a que ningún acceso estaba forzado.

Cuando entraron, escucharon ruido de objetos cayendo al suelo en la planta baja, momento en que un mosso sorprendió al presunto ladrón, que golpeó al agente para intentar huir.

El autor se descolgó por un agujero hecho en la pared maestra, que está a unos dos metros de altura, pero los agentes lo localizaron cerrando el perímetro del edificio.