Detenido un profesor de un centro de Ciutat Vella en Barcelona por acoso sexual y facilitar drogas

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron en octubre de 2025 a un profesor de 41 años de un centro educativo del distrito barcelonés de Ciutat Vella por presuntos delitos de acoso con finalidad sexual y por ofrecer drogas a sus alumnos menores, según confirman fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado el diario 'Ara', la investigación se inició en junio del mismo año cuando la Oficina de Relacions amb la Comunitat (ORC) de la policía catalana recibió una información inicial que apuntaba a estos hechos, pero todavía no constaba ninguna denuncia formal.

Por ello, agentes de la ORC empezaron su interlocución con las familias de las víctimas hasta que lograron recoger una primera denuncia formal.

Según ha podido saber Europa Press, actualmente el profesor ya no trabaja en este centro, pero la investigación siguió su curso hasta poder detenerle en octubre del año pasado.

El mismo rotativo indica que el profesor trataba de ganarse la confianza de los alumnos pagándoles alcohol y ofreciéndoles marihuana, y respecto al presunto acoso sexual, señala que actuaba hacia las chicas con cierta finalidad sexual.