Detenido por robar con un cuchillo en una tienda de Collbató (Barcelona)

Archivo - Coche de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS - Archivo

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves a un hombre de 22 años por un presunto delito de robo con violencia e intimidación por atracar con un cuchillo un establecimiento de Collbató (Barcelona), según han informado este martes en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de febrero, cuando el individuo entró en el local con el rostro cubierto, eligió varios productos y se dirigió a la caja con la intención de pagarlos, momento en que sacó un cuchillo y amenazó a la trabajadora para que le entregara el dinero en efectivo que había en la caja.

Mientras el autor del delito sustraía todo el dinero de la caja, la trabajadora consiguió quitarle el arma blanca y el individuo huyó del lugar, dejando el cuchillo y los productos seleccionados sobre el mostrador.

Con todos los indicios recopilados, la investigación permitió a los agentes identificar al presunto autor de los hechos, al que detuvieron en un dispositivo de vigilancia cuando llegaba a su domicilio.

En el momento de la detención, los agentes comprobaron que el arrestado estaba junto a una persona respecto a la que tenía vigente una orden judicial de alejamiento; además, tenía ocho antecedentes por delitos similares.