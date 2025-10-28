Detenido por 5 robos en establecimientos del Baix Ebre y el Montsià (Tarragona)

Archivo - Recurso de una detención de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

TARRAGONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron dos veces entre el 22 y el 23 de octubre a un hombre como presunto autor de 5 robos con fuerza en establecimientos de las comarcas del Baix Ebre y Montsià (Tarragona), informan este martes en un comunicado.

Entre finales de septiembre y principios de octubre, los comisaría de los Mossos de Tortosa (Tarragona) tuvieron conocimiento de que 2 bares, 1 restaurante y 1 gasolinera de Deltebre (Tarragona) habían sufrido robos con fuerza en sus instalaciones.

En los establecimientos de restauración se había sustraído dinero de las cajas registradoras, botes de propinas de los trabajadores y la recaudación de una máquina de tabaco, y en la gasolinera se forzaron las máquinas de cambio de moneda de la zona de lavaderos de vehículos, pero finalmente no se abrieron.

A raíz de estos hechos, los agentes pudieron determinar que los 4 robos tenían la misma autoría y, tras identificar al presunto autor de los robos, los policías le detuvieron el jueves 23 de octubre.

El mismo hombre había sido detenido el día anterior por agentes de la comisaría de Amposta (Tarragona) como presunto autor de un robo con fuerza en un restaurante de la Ràpita (Tarragona), y el detenido, con numerosos antecedentes por otros delitos contra el patrimonio, pasó a disposición judicial el 24 de octubre.