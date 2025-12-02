Detenido en Sabadell (Barcelona) por vender droga desde un piso y receptar objetos robados

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 26 de noviembre en Sabadell (Barcelona) a un hombre de 57 años por presuntamente vender drogas a cambio de dinero en efectivo u objetos robados desde un piso del municipio, informan en un comunicado este martes.

La investigación arrancó en abril por las sospechas de que en un piso de Sabadell se estaba vendiendo droga, y tras diversas vigilancias, los mossos pudieron identificar a diversas personas que habían entrado a comprar droga.

En la entrada y registro encontraron dosis de cocaína, una báscula de precisión y herramientas para preparar las dosis, así como dinero y objetos precintados o con etiqueta, y el arrestado ya ha pasado a disposición judicial.