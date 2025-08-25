Un detenido y toneladas de ropa incautadas en un operativo en Roses (Girona) contra el 'top manta'

GIRONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de Roses (Girona) han realizado este lunes por la mañana un dispositivo contra el 'top manta' en la citada localidad que se ha saldado con un detenido y entre 7 y 10 toneladas de ropa incautadas, según han informado fuentes del instituto armado a Europa Press.

Las mismas fuentes, que han precisado que se trata de un balance provisional y que no se descartan nuevos registros en las próximas horas, han explicado que al detenido, de 53 años, se le atribuye un presunto delito contra la propiedad industrial.

En el marco de este dispositivo conjunto, en el que han participado 250 agentes, se han efectuado 4 entradas y registros en domicilios de la localidad.