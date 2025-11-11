Detenido un traficante con antecedentes por vender droga en el Centre Històric de Lleida

Archivo - Un agente de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 46 años "conocido por sus antecedentes por tráfico de drogas" como presunto autor de ventas de droga en el Centre Històric de Lleida, informa la policía catalana en un comunicado este martes.

Se trata de un delito que tuvo lugar este lunes, en el transcurso de un control preventivo para luchar contra el consumo y tráfico de sustancias estupefacientes en esa zona de Lleida.

Hacia las 12.00 horas, una patrulla de la Unidad de Investigación de los Mossos que efectuaba un servicio de paisano, detectó al hombre realizando una venta de una dosis de droga a "un consumidor habitual".

Los agentes lo interceptaron con 26 envoltorios con cocaína y 22 con heroína, preparados para una venta inminente, y 928,6 euros en moneda fraccionada, hecho que motivó su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública.

El detenido, con antecedentes, ha pasado este martes a disposición judicial ante el juzgado en funciones de guardia de Lleida.