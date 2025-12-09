4 detenidos y 452 identificados tras un operativo de 21 días en el barrio de Campclar de Tarragona

Efectivos de la Guàrdia Urbana de Tarragona en un operativo especial de noviembre
Efectivos de la Guàrdia Urbana de Tarragona en un operativo especial de noviembre - AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 9 diciembre 2025 15:45
TARRAGONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Tarragona desplegaron del 3 al 23 noviembre un operativo que se saldó con 4 detenidos y 452 identificados, además de 240 vehículos controlados.

Dos fueron arrestados por quebrantamiento de condena, uno por orden de busca y captura y otro por positivo penal en un control de alcoholemia, informa el Ayuntamiento en un comunicado este martes.

El operativo se centró en aumentar la presencia policial, reducir el incivismo y afrontar actividades ilícitas: se han registrado 44 denuncias de tráfico, 24 por conductas incívicas, 16 por tenencia de armas, 29 por drogas y 5 por consumo de alcohol en vía pública, entre otros delitos.

