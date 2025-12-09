4 detenidos y 452 identificados tras un operativo de 21 días en el barrio de Campclar de Tarragona

Efectivos de la Guàrdia Urbana de Tarragona en un operativo especial de noviembre - AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA

TARRAGONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Tarragona desplegaron del 3 al 23 noviembre un operativo que se saldó con 4 detenidos y 452 identificados, además de 240 vehículos controlados.

Dos fueron arrestados por quebrantamiento de condena, uno por orden de busca y captura y otro por positivo penal en un control de alcoholemia, informa el Ayuntamiento en un comunicado este martes.

El operativo se centró en aumentar la presencia policial, reducir el incivismo y afrontar actividades ilícitas: se han registrado 44 denuncias de tráfico, 24 por conductas incívicas, 16 por tenencia de armas, 29 por drogas y 5 por consumo de alcohol en vía pública, entre otros delitos.