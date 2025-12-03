5 detenidos y un cultivo de 800 plantas de marihuana desmantelado en 4 pisos de Gavà (Barcelona)

Efectivos de orden público en la entrada y registro de uno de los domicilios - MOSSOS

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 27 de noviembre a tres hombres y dos mujeres que presuntamente traficaban marihuana que cultivaban en un bloque de pisos de Gavà (Barcelona), donde se decomisaron 800 plantas, 9 kilos de cogollos y 1.300 euros en efectivo en cuatro pisos, así como diversas armas de fuego y munición.

La investigación se inició en febrero tras recibir la policía información sobre una posible plantación por el "fuerte olor" y un consumo eléctrico anómalo, que posteriormente se confirmó que provenía de una conexión fraudulenta a la red, informa la policía catalana en un comunicado este miércoles.

Por ello, se realizó una entrada y registro en los cuatro domicilios, y los cinco detenidos están acusados de un presunto delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.