3 detenidos en un dispositivo policial para inspeccionar locales en el Alt Urgell (Lleida)

Uno de los locales inspeccionados en un dispositivo policial en l'Alt Urgell (Lleida) - MOSSOS

LLEIDA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, con la colaboración de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local e Inspección de Trabajo, detuvieron el miércoles a 2 mujeres y 1 hombre, de 43, 48 y 63 años, como presuntos autores de delitos contra los trabajadores y tráfico ilegal de mano de obra durante un dispositivo policial para inspeccionar locales abiertos al público en el Alt Urgell (Lleida).

En un comunicado este viernes, la policía catalana informa de que el dispositivo se enmarca en la lucha contra los delitos que vulneran los derechos de los trabajadores, la inmigración irregular y las infracciones administrativas en locales de servicios.

La inspección se realizó en cinco locales, cuatro de ellos ubicados en la Seu d'Urgell y uno en Montferrer i Castellbó, y en cada actuación se comprobaron las licencias de apertura y funcionamiento y la posible existencia de trabajadores sin contrato, en situación irregular o que viviesen dentro de los locales.

En la Seu d'Urgell, en un local de restauración se halló a dos personas que pernoctaban en el establecimiento y la Policía Local levantó acta; en una tienda de venta de ropa de segunda mano se comprobó que una trabajadora no tenía contrato, por lo que Inspección de Trabajo abrió el correspondiente expediente, y en un local de uñas se encontró a dos trabajadores en situación irregular, entre otras irregularidades.

En un bazar de Montferrer i Castellbó, donde se procedió a la detención de tres personas, se localizó a dos trabajadores sin contrato, en situación irregular y que tenían su documentación, que estaba en manos de un tercero, y se localizó una instalación para elaborar bebida fermentada, así como 200 litros ya preparados, por lo que el Departamento de Salud levantó acta, precintó el producto y solicitó la destrucción.