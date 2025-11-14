3 detenidos, entre ellos una menor, por lanzar objetos contra la Guàrdia Urbana en Figueres (Girona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este jueves a tres personas, entre ellas una menor de edad, como presuntos autores de un delito de daños y atentado contra los agentes de la autoridad en Figueres (Girona) tras lanzar diversos objetos contra un vehículo de la Guàrdia Urbana del municipio en octubre, informa la policía catalana en un comunicado este viernes.

Los hechos sucedieron la madrugada del 10 de octubre cuando la Guàrdia Urbana recibió un aviso de que se estaban quemando contenedores, y al llegar al lugar, la patrulla fue recibida con el lanzamiento de diversos objetos, causando daños en el vehículo y obligando a los agentes a retirarse.

Tras estos hechos, se inició una investigación para identificar a las personas que realizaron las llamadas al teléfono de emergencias 112 usando como pretexto el supuesto incendio de los contenedores; los dos mayores de edad han pasado a disposición judicial este viernes, mientras que la menor comparecerá ante la Fiscalía de Menores cuando sea requerida.