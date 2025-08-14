2 detenidos por estafar más de 143.000 euros a un hombre mayor vulnerable en Tortosa (Tarragona)

TARRAGONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un matrimonio este lunes por presuntamente estafar más de 143.000 euros a un hombre de 76 años en Tortosa (Tarragona), el cual tenía una situación de "vulnerabilidad extrema" y de quien los arrestados llegaron a gestionar su pensión y a hacer trámites sin su consentimiento.

La investigación se inició a finales de julio cuando un agente del cuerpo tuvo conocimiento de la situación de "vulnerabilidad extrema" en la que se encontraba la víctima, un hombre de 76 años con una enfermedad neurodegenerativa y movilidad reducida que vivía solo desde hacía años, han informado en un comunicado.

El origen de los hechos se remonta a un año atrás, cuando la víctima conoció al hombre detenido porque éste fue a realizar una reparación en su domicilio y, días después, regresó junto a su mujer para pedirle dinero bajo el pretexto de una supuesta urgencia médica familiar, iniciándose así una relación de "dependencia y explotación emocional".

Poco después, la mujer se ofreció como cuidadora, un papel que permitió a la pareja acceder progresivamente a la vida personal y económica de la víctima y, con el tiempo, consiguieron que ésta firmara varios documentos, presuntamente sin ser consciente del contenido o bajo falsas promesas.

La pareja investigada también obtuvo acceso a la aplicación bancaria y al PIN de la tarjeta de crédito de la víctima, lo que les permitió realizar operaciones de extracción de efectivo, entre otras, sin conocimiento ni autorización del titular.

"AISLAMIENTO PROGRESIVO"

Explican que la situación de la víctima se agravó con el "aislamiento progresivo" de la víctima respecto a su entorno habitual y un deterioro notable de su estado de salud agravado por una significativa pérdida de peso corporal en pocos meses.

Con todos estos indicios, los investigadores concluyeron que la pareja habría desarrollado una estrategia deliberada de manipulación emocional y económica con el objetivo de obtener un beneficio patrimonial a expensas de la vulnerabilidad de la víctima, llegando a obtener más de 143.000 euros.

Los detenidos, a quienes se acusa de delitos de administración desleal, estafa, usurpación de estado civil y falsificación documental, pasaron este martes a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tortosa (Tarragona).