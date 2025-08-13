Detenidos en Girona 3 fugitivos reclamados por estafa y narcotráfico en sus países de origen

Archivo - Sucesos.- La Policía Nacional deporta a 3 ciudadanos condenados por tráfico de drogas en Girona - POLICIA NACIONAL - Archivo

GIRONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 3 fugitivos en Girona reclamados por las autoridades de sus países de origen --2 de ellos por un delito de estafa y el tercero por un delito de tráfico de drogas--, informa el cuerpo policial en un comunicado este miércoles.

Las primeras detenciones se efectuaron sobre dos hermanos en el Aeropuerto de Girona-Costa Brava a su llegada de Reino Unido, dado que estaban reclamados por las autoridades de México por un delito de estafa por el que se enfrentan a una condena de 8 años de prisión.

El tercero de ellos había sido reclamado por las autoridades de Marruecos por un delito de tráfico de drogas y fue interceptado en la capital gerundense; en su caso se enfrenta a una pena de hasta 10 años de cárcel en su país de origen.

Los 3 fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión para todos ellos a la espera de que sean extraditados a sus respectivos países.

En las dos intervenciones han participado agentes de la Policía Nacional de Girona adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial y al Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Girona-Costa Brava y que se encargan de localizar y detener a fugitivos reclamados por terceros estados por la comisión de delitos de diversa índole.